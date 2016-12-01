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مميش: عبور أكبر ناقلة بترول قناة السويس والقناة تحقق رقمًا قياسيًا اليوم

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مميش: عبور أكبر ناقلة بترول قناة السويس والقناة تحقق رقمًا قياسيًا اليوم مميش: عبور أكبر ناقلة بترول قناة السويس والقناة تحقق رقمًا قياسيًا اليوم

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد اليوم الخميس عبور أكبر ناقلة بترول ليبيرية قادمة من الجنوب بحمولة 164 ألف طن ومستخدمة خط أنابيب سوميد.

وأشار مميش فى بيان رسمى له اليوم الخميس، أن حركة الملاحة بقناة السويس حققت رقماً قياسياً، بعبور 53 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات بلغ 3 مليون طن، بواقع 29 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، و24 سفينة من الجنوب عن طريق المجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات بلغت 1.5 مليون طن.


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