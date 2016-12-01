بالصور : "ضبط" مصنع "سموم الأطفال" لتصنيع "السناكس" الغير مصرح بها ...

سمر العشري

في إطار قيام جهاز الرقابة الصحية بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، قام افرد من مباحث لتموين بضبط مصنع غير مصرح لتصنيع السناكس والشيبسيات التي يتم تسوقها للأطفال بشكل مكثف على الإطلاق والتي يتم تصنيعها بطرق غير صحية على الإطلاق ، وبث رواد ونشطاء التواصل الإجتماعي صورا مثيرة للإسمئزاز من قزارة المصنع وطرق التصنيع الغير مصرح بها على الإطلاق .

الصور انتشرت بسرعة البرق على موقاع ومنصات التواصل الإجتماعي حول العالم ، حيث تظهر أفراد من مباحث التموين يقومون بضبط أصحاب مصنع لتصنيع مسليات الأطفال من السناكس والشيبسيات وغيرها بطرق مقززة على الإطلاق وغير مصرح بها تماما .

وتوضح الصور خلو المصنع تماما من كل المعايير المصرح بها صحيا لتصنيع السناكس والأطعمة الخفيفة التي يتم تسويقها للأطفال ، حيث تخلو الألات والمكن المستخدم في التصنيع من النظافة على الإطلاق وتتراكم على الألات كميات كبيرة من الملوثات التي تشير الى عدم قابلة تلك المنتجات إلى التناول والتداول الأدمي على الإطلاق .

وتباينت ردود الأفعال من رواد التواصل الإجتماعي عغلى تلك الصور التي انتشرت بقوة لهذا المصنع التي لم تفصح أية جهة رقابية حتى الأن عن مكانه وعن أصحابه بالتحديد ، حيث قال نشطاء التواصل الإجتماعي بان تلك المصانع هي السبب الأول وراء انتشار الأمراض بين الأطفال .

وأشاف المعلقون بأن السبب الرئيسي وراء انتشار مرض سرطان الأطفال هو تلك المنتجات الغير صحية تماما التي يتم تسويقها للأطفال على أنها منتجات مصرح بها .

فهل تعتقد بأن مصانع منتجات الأطفال بحاجة إلى مزيد من الرقابة ؟ .

شبكةعيونالإخبارية

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