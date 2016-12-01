شيرين تنتهي من تصوير الموسم الأول من “شيري ستديو” على “Dmc”

كتبت – إ نجي لطفي

انتهت الفنانة شيرين من تصوير الموسم الأول من برنامج “شيري ستديو” التي تخوض به تجربة تقديم البرامج لأول مرة.

> برنامج” شيري ستديو” توك شو غنائي واستعراضي ويستضيف في كل حلقة ٣نجوم منهم مطرب أو مطربة ويدور الحوار في إطار خفيف ضاحك حول أبرز السمات الشخصية في حياة الضيوف والهوايات التي يمارسونها بعيدا عن الفن والمخاوف التي يعانوا منها ، كما يتطرق الحوار للتفاصيل الخاصة التي لايعرفها أحد عن حياتهم.

وتشمل قائمة الضيوف على هند صبري، وغادة عبد الرازق وإياد نصار ، و تامر حبيب، وامير طعيمة وسمير غانم وباسل خياط ومنة شلبي، راغب علامة، واليسا، ونوال الزغبي، ومحمد فؤاد، ورامي عياش.

ويتضمن البرنامج أغاني لشرين ولضيف الحلقة بالإضافة إلى مجموعة من الاستعراضات التي تقدمها عدة فرق عالمية من روسيا وأمريكا وبولندا وغيرها.

البرنامج يترأس تحريرة الكاتب الصحفي مصطفي ياسين ويخرجة المخرج اللبناني باسم كريستو ومن المقرر أن يعرض على شاشة قناة ام دي سي المنوعة والتي سيتم افتتاحها الشهر المقبل.