البنك المركزى: بدء تبادل العملات بين مصر والصين اعتبارا من اليوم

أكد مجدى عامر، مستشار البنك المركزى وسفير مصر السابق فى الصين، أن البنك المركزى سيطلق آلية تبادل العملات مع الصين بدءاً من اليوم الخميس.

وأضاف مجدى عامر، فى تصريحات على هامش إطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الصينى بوزارة الاستثمار، اليوم الخميس، أن العلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث حدثت على زيارات على المستوى الرئاسى، بالإضافة إلى الزيارات الوزارية.

يحضر المنتدى محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال.

وأوضح مجدى عامر أن الصين تعد من أكبر الداعمين لمصر، حيث أقرضت مصر 1.8 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إعلان إتمام المرحلة الأولى لتجديد الشبكة الكهربائية المصرية التى قامت بها شركة ستيد بيرد الصينية فى 10 أشهر فقط، وكذلك مشروع تصدير العنب للصين.