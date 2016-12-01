حجز دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد لـ29 ديسمبر

حجزت محكمة أسرة المعادى دعوى الخلع المقامة من “ابتسام كامل” الشهيرة بـ”شهد عبد الله” زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق، للحكم فى جلسة ٢٩ ديسمبر الجارى.

وكانت زوجة إبراهيم سعيد، تقدمت بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان اللاعب زواجه الرابع.

وأرسل مكتب تسوية المنازعات الأسرية خطابا لـ”إبراهيم سعيد”، يطالبه بالحضور لتسوية الموضوع وديا، وذلك بعد زواج دام خمس سنوات، ولم تكن الزوجة الرابعة لـ”المشاغب” السبب الوحيد في رفع زوجته القضية، بل لتهربه من الإنفاق على مقيمة الدعوى وولدها، ومطالبتها بالتنازل عن كل ما تملك له.