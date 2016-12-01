المشدد لـ16 من الإخوان لاتهامهم بالعنف ونشر الفوضى وبراءة 3 آخرين بالزقازيق

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 16 من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 و15 عاما، وبراءة 3 آخرين، وتأجيل محاكمة عضو تنظيم “داعش” وذلك لتحريضهم على العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور ونشر الفوضى بالبلاد واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وأمانة سر أحمد رزق نباتة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع الأمن الوطني ألقت القبض على 20 من أعضاء جماعة الإخوان بمراكز فاقوس وأبو كبير وههيا ومدينتي القرين والعاشر من رمضان، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة وقيامهم بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية تعطل الحركة المرورية وإشاعة العنف بين المواطنين بإطلاق الألعاب النارية ولانضمام أحدهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وتم إحالتهم لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق والتي قضت بمعاقبة 2 منهم بالسجن المشدد 15 عاما، و6 بالسجن المشدد 5 سنوات، و8 بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت ببراءة 3 من المتهمين لعدم توافر أدلة إدانتهم، وتأجيل محاكمة عضو تنظيم داعش إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري لمناقشة شهود الإثبات.

وعقدت المحكمة جلستها بمحكمة بلبيس الجزئية لدواعي أمنية، وسط تواجد أمني مكثف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير امن الشرقية.

أ ش أ