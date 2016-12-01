إخلاء سبيل أمينى شرطة بـ"مرور القليوبية" بعد سدادهما أموال استوليا عليها

القليوبية – محمد قاسم

أمر حمدى السيد وكيل نيابة قسم بنها برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة بإخلاء سبيل أمينى شرطة بإدارة مرور القليوبية متهمان باختلاس مبالغ مالية بلغت 80 ألف جنيه من عهدة حصيلة مخالفات المرور الفورية بضمان محل اقامتهما بعد أن سددا المبلغ لخزينة المرور.

وكان المقدم هشام دياب رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بإدارة المرور قد تلقى تعليمات من العميد محمد درويش مدير مرور القليوبية بإجراء جرد ومراقبة أداء الأفراد المعينين لاستلام قيمة المبالغ المالية المتحصلة من الغرامات الفورية باستخدام جهاز PDA ومقارنتها بالتسويات التى استلمها الأمناء العاملين على الجهاز من خلال التوقيع الإلكترونى.

وتبين من الفحص وجود عجز بعهدة كل من أمينى شرطة "أحمد. م. ا" و "أحمد.ج. م" من قوة الإدارة بإجمالى مبلغ 80.400 ألف جنيه منذ شهر مايو 2016م وحتى الآن، وتم التحفظ على المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8141 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016 وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.