"الحبس" 3 سنوات ل"مالك" شركة "أونست" لاتهامه ب"النصب" ...

سمر العشري

قضت محكمة جُنح الدقى ، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي ، بالحبس غيابيا 3 سنوات لإكرامي الصباغ صاحب شركة أونست، لاتهامه بالنصب على المواطنين .

وصدر الحكم في الدعوى التي حملت رقم 14348لسنة 2016 جُنح الدقي ، بمعاقبة المتهم 3 سنوات .

وكانت شركة أونست أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشروعات عقارية تملكها بالساحل الشمالي ، وتَقدَّم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق ، ومنحتهم الشركة إيصالات تسلم المقدم ، وحدَّدت موعدًا للتسليم ، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقَد عليها .

شبكةعيونالإخبارية

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