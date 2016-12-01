ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرس وإنهاء خدمة آخر بجامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

قال الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا أن مجلس الجامعة قرر في جلسته الأخيرة إنهاء خدمة الدكتور أسامة سعيد المصيلحي الشهاوي لانقطاعه عن العمل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الإعارة الممنوحة له.

وأكد الدكتور إبراهيم سالم حرص الجامعة على إرساء القواعد والأسس القانونية مشيراً أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لنص المادة (117) من قانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات التي تقرر اعتبار عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فى سياق متصل وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة إبراهيم حسام الدين عثمان، وصافيناز حمدى الشوربجى، وإبراهيم فرحات البيومى، وأحمد عبد الباسط أبو العز، وعبير عبد الحكيم هديب بكلية الطب، وسالى محمد عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية، وجيهان عزت الشافعى، ودينا عادل المحلاوى، وأكرم محمد نمير بكلية التربية النوعية واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة السيد عبد القوى عمارة، ودعاء محمد العمروسى، ورضوى محمد عريبى بكلية الطب، وأمانى حسن عبد الكريم، وإيمان محمد إبراهيم بكلية التجارة، وإبراهيم بدير متولى بكلية الهندسة، ونهى سليمان القليوبى بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس للدكاترة رشا يوسف حجاج، ونشوى محمد الغرباوى، والزهراء عبد العظيم علام، وعماد محمد سلام، وآلاء إبراهيم عامر بكلية الطب، وسناء عبد الحميد نوفل، وفاطمة محمد أبو شنادى، وهويدا سعيد شرف، ودينا عبد اللطيف نصار، وأحمد إبراهيم موسى بكلية التربية النوعية، وطاهر عبد الحفيظ عامر بكلية الآداب.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 30 درجة دكتوراه و64 درجة ماجستير و53 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.