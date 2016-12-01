حبس إكرامى الصباغ صاحب شركة "أونست" 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

كتب سليم على – أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية مصطفى رشدى، اليوم الخميس، بحبس إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقارى، 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على المواطنين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.