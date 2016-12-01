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ضبط شقيق زوجة سامح أبو حريرة المتهم بقتل ضحية شما بالمنوفية

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ضبط شقيق زوجة سامح أبو حريرة المتهم بقتل ضحية شما بالمنوفية ضبط شقيق زوجة سامح أبو حريرة المتهم بقتل ضحية شما بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء ياسر ذهنى مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والعميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالمنوفية، والرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز السادات، والنقيب مصطفى عامر معاون مباحث المركز من ضبط شقيق زوجة سامح أبو حريرة وزوج شقيقتها المتهم بقتل محمد عيسى العليمى ابن قرية شما بمركز أشمون، عقب رفض القتيل عودة عائلة أبو حريرة للقرية عقب طردهم منها فى 2011 بدعوى نشرهم المخدرات والسلاح ومحاولة فرض سيطرتهم على القرية.

 

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء ياسر ذهنى مديرالمباحث الجنائية، بضبط كلًا من "ج. ص. ا. ا " 32 عامًا عاطل، ومقيم بقرية شما دائرة مركز أشمون "زوج شقيقة" زوجة المتهم سامح أبو حريرة المتهم بقتل محمد عيسى العليمى، و"ك. ف. ف. ج" 22 عامًا عاطل ومقيم بكفر داوود دائرة مركز السادات "شقيق" زوجة المتهم لإتجارهم بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

 

وتم ضبط المتهمين بمدينة كفر داوود بمركز السادات أثناء قيامهما بمزاولة نشاطهما وضبط بحوزة الأول "11 قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر، سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12رش وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، مبلغ مالى قدره 200 جنيهًا" ، وبحوزة الثانى " 17 قطعة حشيش ، فرد خرطوش عيار 12 رش ، 950 جنيه" .

 

وقال اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، أنه تم القبض على 6 من أبناء عائلة أبو حريرة على خلفية مقتل العليمى، مؤكدًا أن 3 متهمين سلموا أنفسهم لقسم الشرطة هم "محمد على محمد حريرة" وشقيقه "حمدى على محمد حريرة"، وابن عمهم "أحمد محمد على حريرة"، وتم القبض على 3 سيدات، وهم حنان على محمد حريرة وشقيقتها أمل وزوجة المتهم الرئيسى رشا فرج فهمى جبريل وهم أشقاء وشقيقات المتهم الرئيسى سامح على محمد حريرة.

 

وأضاف، أن النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار باقى المتهمين من عائلة أبو حريرة، مؤكدًا أن جهود البحث مستمرة لضبط باقى المتهمين والمتهم الرئيسى بقتل العليمى.


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