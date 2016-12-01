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بالفيديو : وكيل الأزهر الأسبق عن "البنات التي لم تتزوج" : "يخصصهن المولى في الآخرة للمسلمين" ...

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بالفيديو : وكيل الأزهر الأسبق عن "البنات التي لم تتزوج" : "يخصصهن المولى في الآخرة للمسلمين" ... بالفيديو : وكيل الأزهر الأسبق عن "البنات التي لم تتزوج" : "يخصصهن المولى في الآخرة للمسلمين" ...

أجاب الشيخ محمود عاشور ، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، على سؤال المتصلة "تغريد محمود" ، حول مصير الفتيات اللاتي لم تتزوجن في الدنيا بعد وفاتهن ، قائلا : "البنات اللي ما اتجوزتش في الدنيا، هتكون حور عين للرجال في الآخرة" .

وأضاف عاشور ، خلال برنامجه "فتاوى" ، المذاع على قناة "الحياة" : "إنه طالما أن الفتيات مستقيمات ، ويسرن على الطريق القويم السليم ، وليس فيهن انحراف أو بعد عن الله ، ويؤدين فرائض الله والشعائر ، سيكن من الحور العين ، اللائي يخصصهن المولى سبحانه وتعالى للمسلمين" .

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