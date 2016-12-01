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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. والصغرى بالقاهرة 12

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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. والصغرى بالقاهرة 12 الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. والصغرى بالقاهرة 12

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا /الجمعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وحلايب, كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على لسواحل الشمالية والمناطق المكشوفة وعلى البحر المتوسط , مما يؤدي إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك ليسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط, فهي مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين خمسة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف, بينما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين ثلاثة أمتار إلى مترين , والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة 12/ 19 -الإسكندرية 14/ 19 -الإسماعيلية 10/ 19 -السويس 11/ 20 -الغردقة 14/21 -شرم الشيخ 17/20 -الأقصر 13 / 22 -أسوان 14 /23 -شلاتين 16 /21 -حلايب 17/20 -الوادى الجديد 10 /21 -قنا 11/21 -السلوم 9 / 18 .

أ ش أ

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