153 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في شهر “التعويم”

البورصة المصرية، مكاسب قوية خلال شهر نوفمبر بلغت حوالي 152.7 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقى نحو 566.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 413.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء ارتفاع البورصة القياسي بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه لتنطلق وتحقق مكاسب قوية حيث ربحت حوالي 90 مليار جنيه في أول أسبوع من قرار التعويم، والإصلاحات الاقتصادية بالإضافة لحصول مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وحققت مؤشرات البورصة صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة كبيرة بلغت 36.58% خلال تعاملات الشهر، ليغلق عند مستوى 11.453 نقطة.

وعلى جانب الأسهم المتوسطة؛ سجل مؤشر الأفراد EGX70 ارتفاعا بنحو 32.39% ليغلق عند مستوى 457 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100؛ فسجل ارتفاعا بنحو 32.61% مغلقا عند مستوى 1.077نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 49.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12.946مليون ورقة منفذة على 944 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.113 مليون ورقة منفذة على 389 ألف عملية خلال الشهر الماضي .

أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 135.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 87.2 مليون ورقة، منفذة على 13.176 عملية خلال هذا الشهر.. واستحوذت الأسهم على 84.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.62% خلال الشهر.

وبالنسبة لتعاملات المصريين سجلت نسبة 79.49% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.61%.. والعرب على %8.90؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 3.759.52 مليون جنيه هذا الشهر.. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 393.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 42.40%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.60%.

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1.741.39 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 6.963 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو7.066 ألف سند تقريبا.