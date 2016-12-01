"تموين الإسكندرية" يشن حملة لضبط الأسوق والسيطرة على أسعار السلع

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "فريد. ث"- 59 سنة مدير مكتب تموين سيدى جابر لقيامه بالاشتراك مع "أحمد. خ"- 46 سنة بقال تموينى بالاستيلاء على البطاقة التموينية الخاصة بـ" نادر. ع" وصرف المقررات التموينية الخاصة بها عن شهر نوفمبر 2016م.

وضبط "خلف. ع"- 30سنة صاحب محل بيع قطع غيار السيارات لحيازته وعرضه للبيع 608 لتر ماء بطارية مجهولة المصدر وبدون ثمة مستندات، و"محمد. س"- 55 سنة صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع "449" علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمى.