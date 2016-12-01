صبرى المنياوى يقترب من قيادة دمياط

كتب - هيثم عويس

اقترب صبرى المنياوى، المدير الفنى السابق للمنيا، من تولى القيادة الفنية لدمياط، خلفا لجمال المقص الذى تقدم باستقالته أول أمس عقب هزيمة الفريق من كوكاكولا بهدف نظيف، وتوقف رصيده عند 7 نقاط فى المركز الرابع عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

وبالرغم من تقديم محمد أبو جنبة، رئيس دمياط، لاستقالته لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إلا أنه عقد جلسة ودية مع المنياوى بالأمس اتفق فيها الثنائى على الخطوط العريضة لتولى مدرب الإسماعيلى السابق قيادة الفريق فنيا، خلال الفترة المقبلة .

يأتى ذلك على الرغم من المطالبات الجماهيرية التى تطالب بضرورة عودة أحمد الكأس المدير الفنى السابق للفريق، الذى استطاع المنافسة بالفريق فى الموسم الماضى حتى المباراة الأخيرة إلا أن رغبات الجماهير تصطدم برفض رئيس النادى لعودة الكأس .