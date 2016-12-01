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شاهد.. ماذا قدم الأهلى "الكبير أوى" هذا الموسم ؟

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شاهد.. ماذا قدم الأهلى "الكبير أوى" هذا الموسم ؟ شاهد.. ماذا قدم الأهلى "الكبير أوى" هذا الموسم ؟

>كتبت لبنى عبد الله

يقدم فريق الأهلى هذا الموسم أداءً متميزا دفعه لاحتلال صدارة المسابقة المحلية بعد مرور 12 جولة فى سعيه للاحتفاظ بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى كان خلالها الفريق الأحمر الأكثر تألقاً وإبداعاً وقدم نجومه فنوناً ممتعة لاقت إعجاب عشاق اللعبة بقيادة حسام البدرى فى الولاية الثالثة له.

ويرصد "اليوم السابع" إحصائيات وأهداف الفريق الأحمر فى التقرير التالى ..

إحصائيات الأهلى

المركز الأول برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 جولة

فاز الفريق الأحمر فى 10 مواجهات وتعادل فى 2 ولم يخسر

سجل لاعبوه 23 هدفا وسكنت شباكهم 3 أهداف فقط

الأهلى يتصدر المسابقة ويملك أقوى هجوم وثانى أقوى دفاع

وليد سليمان ومؤمن زكريا هدافا الأهلى ولكل منهما 5 أهداف 18 هدفا للفريق الاحمر سجلها الرباعى وليد سليمان ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وأجاى من إجمالى 23 هدفا

الأكثر تصويبا فى الأهلى وليد سليمان

الأكثر إرسالا للكرات الطولية  على معلول

الأكثر إرسالا للعرضيات عبد الله السعيد

الأكثر مراوغة  وليد سليمان ومؤمن زكريا

الجبهة الأنشط فى الأهلى اليسرى

الثنائى الأكثر تفاهما على معلول ومؤمن زكريا

أهداف الأهلى كاملة

الأهلى 1-0 الإسماعيلى

المقاولون 0-2 الأهلى

الأهلى 2-1 وادى دجلة

الداخلية 0-2 الأهلى

الأهلى 2-0 أسوان

بتروجت 0-0 الأهلى  

الأهلى 2-2 الاتحاد السكندرى

طنطا 0-1 الأهلى

الإنتاج الحربى 0-2 الأهلى

الأهلى 3-0 طلائع الجيش

النصر للتعدين 0-3 الأهلى

الأهلى 3-0 الشرقية


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