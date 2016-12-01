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محاكمة عاجلة لمجند سرق مرتبات ضباط الحماية المدنية

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محاكمة عاجلة لمجند سرق مرتبات ضباط الحماية المدنية محاكمة عاجلة لمجند سرق مرتبات ضباط الحماية المدنية

أرشيفية

أمرت نيابة الموسكي، برئاسة المستشار محمد شحاته، اليوم الخميس، إحالة مجند شرطة، متهم بسرقة رواتب ومخصصات ضباط وأفراد شرطة الحماية المدنية ، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.

وكانت نيابة الموسكى، قررت فى وقت سابق، حبس مجند شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ ربع مليون جنيه قيمة مرتبات ضباط وأفراد الشرطة من خزينة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، فيما جدد القاضى الجزئى حبس المتهم طبقا للقانون.

كان رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، تلقوا بلاغا من رقيب شرطة “محمد أبو اليزيد محمد السيد” 36 سنة، من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، باكتشافه كسر باب مكتب قسم الشئون الإدارية والمالية، وسرقة حقيبة جلدية بداخلها مبلغ مالى 253.282 جنيه والخاصة بمرتبات الأفراد والمجندين بالإدارة من داخل الدولاب الخاص به، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ووجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة، واللواء هشام لطفى نائب مدير المباحث، لسرعة ضبط الجناة، وتبين من خلال التحريات كسر باب المكتب وأثار ضغط بالكالون الخاص بالدولاب، وعثر أعلى برج الخدمة بالإدارة على “قفاز ، عتلة حديدية ، أزميل ، منشار حديدي”.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة “بدر. ر. ى” 21 سنة، مجند سائق بالإدارة العامة للحماية المدنية، تم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده.

 

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