بالفيديو : وصلة "رقص" لطلبة "مدرسة" بمساكن "شيراتون" وخلع ملابسهم يثير أزمة كبرى ...

سمر العشري

لاشك أن منظومة التربية والتعليم يقع على عاتقها الكثير من المسئوليات و الأعباء و أهم ما يمكن لتلك المنظومة العمل عليه وتشكيله جيدا لإخراج نشىء و أجيال ينهضون بالمجتمع و يحدثون المزيد من التقدم والرقى فى شتى مجالات الحياه هما عنصرى التربية أولا ثم التعليم .

فلا يمكن أن تحقق الأمم ما ترجوه وما تتمناه من تقدم ورقى بدون التربية والأخلاق التى تأتى المدرسة بالدور الرئيسى فى غرس تلك الفضائل والأخلاق فى هذه الأجيال وكما قال الشاعر : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا .

وقد عرض الإعلامى البارز محمد الغيطى الذى يقدم برنامج توك شو على قنوات "LTC " ويحمل البرنامج عنوان و إسم " صح النوم " ويحمل دلالات عالية جدا بالهدف العام للبرنامج بعرض الحقائق الصادمة فى المجتمع لإتخاذ اللازم لعلاجها سريعا .

عرض محمد الغيطى من خلال برنامجه مقطع فيديو لطلبة مدرسة بمنطقة مساكن الشيراتون أثناء إقامة حفلة مدرسية داخل فناء المدرسة الذى وصفه بالمقدس فى حياتنا التعليمية قديما . وقد حول الطلبة حوش المدرسة إلى شىء أقبح و أقذر من الكابيريهات على حد تعبيره بينما رقصوا عرايا على أنغام أغانى المهرجانات الشعبية .

شبكةعيونالإخبارية

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