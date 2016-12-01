عناوين في "تكساس"

ولاية "تكساس" في الولايات المتحدة الأمريكيّة، غنيّة بالثروات الطبيعية والمعالم الثقافيّة. ولا تزال التأثيرات الإسبانية على وجه الخصوص واضحةً فيها. وتشمل عناوين السياحة الأبرز في "تكساس":

| "ألامو": موقع تاريخي، يقع في ضواحي "سان أنطونيو" الشرقيّة، وهو جزء من محطّة هامّة كانت أُنشئت في 1718. بنى الفرنسيسكان "ألامو" بين 1744 و1836، وقد تمّ تحويلها إلى حصن، وأصبحت معلمًا شهيرًا خلال الحرب ضد جيش المكسيك. اليوم، يزور أكثر من نصف مليون شخص هذا المعلم سنويًّا.

| مركز "هيوستن" للفضاء: هو يبعد ثلاثين دقيقة بالسيارة من قلب "هيوستن"، ويرصد الرحلات الفضائية المأهولة، ويضمّ البرنامج الفضائي الأكبر في العالم، وينظّم مجموعة من المعارض والعروض السينمائيّة، ويضمّ التحف والتحف ذات الصلة بروّاد الفضاء، بالإضافة إلى صواريخ حقيقيّة.

| حديقة "بيغ باند" الوطنية: هي واحدة من المناطق البرية الأكثر شعبيّةً في "تكساس"، وتحديدًا في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية على الحدود مع المكسيك حول منعطف كبير في "ريو غراندي". وتضمّ ثلاث مناطق: وادي "ريو غراندي" وصحراء "تشيهواهوا"، وجبال "تشيسوس". وبفضل هذا التنوع، تعدّ الحديقة موطنًا لأكثر من 400 نوع من الطيور، بما في ذلك النسور، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 1100 نوع من النباتات. وتضمّ أيضًا 240 ميلًا من مسارات المشي لمسافات، وغيرها من عوامل الجذب.

| نهر "سان أنطونيو": يحلو التنزّه سيرًا على القدمين على طول هذا النهر العائد إلى القرن السادس عشر. وهناك، تتوفر المراكب المتاحة للتأجير، فضلًا عن المتاحف والحدائق والمطاعم المنتشرة بوفرة لتستقطب الزائرين ليلًا ونهارًا.

| "تكساس "ستايت كابيتول": يحوي مكاتب وغرف المجلس التشريعي لولاية "تكساس" ومكتب المحافظ، ويقع وسط مدينة "أوستن". صمّمه المعماري إيليا هاء مايرز سنة 1881، مع الإشارة إلى أنّه يرتفع لـ 92.24 مترًا.