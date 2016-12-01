وزير النقل يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي التعاون في تطوير السكك الحديدية والمترو

التقى الدكتور جلال سعيد وزير النقل السيد هوان كانغ وزير الأرض والبنية التحتية والنقل فى كوريا الجنوبية لبحث التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور السفير الكوري بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من مسئولي وقيادات وزارة النقل والمالية والخارجية بكوريا الجنوبية وقيادات وزارة النقل المصرية.

في بداية الاجتماع اشاد الدكتور جلال سعيد وزير النقل بالتعاون بين الجانبين لافتا ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال هذا التعاون ومتابعة نتائج الزيادة الاخيرة لسيادته الي كوريا الجنوبية ، مشيراً ان هناك تعاون قائم بالفعل مع الجانب الكوري الجنوبي مثل الانتهاء من توريد 20 قطار مكيف جديد للخط الاول والتعاون في اعداد المخطط العام لميناء الاسكندرية ، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتدريب، ونقل الخبرات الى الجانب المصري في مجال السكك الحديدية.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجالات النقل المختلفة ومنها السكة الحديد ومترو الانفاق ، وذلك بعرض الجانب الكوري توفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي – الأقصر بخط القاهرة / السد العالي ، وكذلك العرض المُقدم من شركة هيواندي روتم الكورية الجنوبية لوزارة النقل بتمويل مُيسر لعدد 64 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق بعد اكتماله ، وذلك ضمن مناقصة عامة لتوريد قطارات لتدعيم الخط الثالث للمترو ،كما تم مناقشة المقترح الذي تقدم به الجانب الكوري لتمويل الخط الخامس لمترو الانفاق.

وصرح الدكتور جلال سعيد انه بالنسبة للعرض الكوري الخاص بتمويل الخط الخامس (المرحلة الاولي ) فأن الخط الخامس بمرحلتيه سيتكلف 4 مليار دولار، لذا فاننا نطلب من الجانب الكوري أن يكون القرض الخاص بالمرحلة الاولي مليار دولار وان يكون فترة السماح 20 سنه حتي يتم تسديدة على 33 سنه.

وفيما يتعلق بتوريد قطارات الخط الثالث فأشار د/ جلال سعيد ان هناك مناقصة تقدم لها الجانب الكوري واخرون وستتم المناقصة وفق شفافية تامة واجراءات تتسم بالنزاهة ، وسيكون معيار الاختيار افضل العروض الفنية والمالية التي تصب في مصلحة مصر.

ثم عرض وزير النقل المصري على الجانب الكوري المساهمة في التعاون في مجال نظم التحكم على الطرق ITS وبخاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ومن جانبه أشاد الوزير الكوري الجنوبي بتطوير البنية التحتية في مصر ، مشيرا الي التطلع لزيادة التعاون مع مصر في كافة مجالات النقل لمترو الانفاق والسكك الحديدية والطرق والموانئ البحرية خاصة ، وان كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة تكنولوجية عالية في هذه المجالات ، والتي تتطلع لتقديمها للجانب المصري مع الاستفادة من العمالة المصرية في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبين على تشكيل لجنه مشتركة بين وزارتي النقل في مصر وكوريا الجنوبية لمتابعة المشروعات المشتركة.