محافظ شمال سيناء يؤكد مراجعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول

أكد اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء , على ضرورة تنفيذ الإجراءات والاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وتوقع سقوط أمطار غزيرة وسيول في المحافظة , وأن يتم تنفيذ الخطط المعدة لكافة مجالس المدن وأجهزة الخدمات المعنية على مستوى جميع القطاعات , وأن تكون جاهزة وقابلة للتنفيذ من الآن.

وأعلن سكرتير عام المحافظة في الاجتماع الخاص اليوم بمراجعة إجراءات استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول .. وبحضور اللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديرو الأجهزة التنفيذية وممثلو الأجهزة الأمنية وأحمد البيك مدير إدارة الأزمات بالمحافظة , أن هناك غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف فرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية لمتابعة تطورات الظروف الجوية وسقوط أمطار غزيرة أو حدوث سيول.

كما استعرض ما تم خلال الاجتماعات السابقة والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية مع مراجعة استعدادات كل جهة والامكانات المتاحة لديها .. واستمع إلى عرض من رؤساء المدن ورؤساء الأجهزة المعنية .. مشيرا إلى أنه جارى شراء 3 سيارات لكسح شفط المياه.

وشدد سكرتير عام المحافظة على استمرار المتابعة الجادة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد والموارد المائية , وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة التى تضم ممثلين عن مديريات الرى والطرق والتضامن الإجتماعى والتموين والأمن وشركتى المياه والكهرباء على أن تكون هناك متابعة واتصالات مستمرة من غرف العمليات الفرعية المماثلة على مستوى مجالس المدن والأجهزة المعنية.

كما شدد على أن تكون كافة الإجراءات والاستعدادات جاهزة لمواجهة مياه الأمطار والسيول المتوقعة مع ضرورة التأكد من سلامة تلك الإجراءات والاستعدادات إلى جانب تجهيز أماكن لإيواء المواطنين المتضررين في حالة حدوث أزمة , وكذا التأكد من استعداد المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول , والتأكيد على توافر الاستعدادات الطبية اللازمة في حالة حدوث أزمة مع تشغيل محطات الصرف الصحى بكامل طاقتها , والاستفادة من سيارات الكسح في شفط المياه.

أ ش أ