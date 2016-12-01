طبيب بيطرى يؤكد: اغتصاب الكلبة أمر وارد حدوثه

كتب بيتر إبراهيم

انتشرت أمس صورة عبر مواقع السوشيال ميديا صورة "كلبة" يطلق عليها اسم "انستاسيا" تم اغتصابها من قبل ثلاثة شباب، ثم قاموا بإدخال عصاة فى مهبلها، ما أدى إلى تهتك كامل بالرحم ونزيف حاد، وتداول مستخدمو "فيس بوك" و"تويتر" صورا للكلبة، وطالبوا بمحاسبة المغتصبين، وقال بعضهم إنه شبه مستحيل ممارسة الجنس مع كلبة.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور حسام الدين مصطفى، ماجيستير جراحة بيطرية، أن هذا النوع من الممارسات الجنسية غير طبيعى، لكن من الناحية الفسيولوجية يمكن إجراؤه، والكلبة لديها مهبل طبيعى مثل النساء ويحتوى من الداخل على رحم، لافتاً إلى أن الكلب لديه عضو ذكرى به عظام وليست الأنثى.

وأكد "مصطفى" أن هناك العديد من الأشخاص قاموا بعدة ممارسات خاطئة مع حيوانات أخرى كالقطط، لافتاً إلى أن الكلاب تمارس الجنس “Back to Back”، أى يكون ظهرهم بجوار بعض الحيوانات، وأضاف الجراح البيطرى، أن جميع الأديان بكل طوائفها ترفض هذه الممارسات الشاذة والخاطئة.