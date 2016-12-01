إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

صرح اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 30 – 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-4 أمتار و قوة البحر 5 درجات وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات مشددة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.