الأحد القادم…صندوق التنمية الثقافيه يحتفل بذكرى رحيل الشيخ”عبد الباسط عبد الصمد”

يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم “وزير الثقافة”، الإحتفالية الكبرى التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، بمناسبة حلول الذكرى 28 لوفاة الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد “صوت من السماء”، وذلك في السادسة من مساء الأحد 4 ديسمبر بقصر الأمير طاز، بحضور أبناء ومحبي الشيخ الراحل.

ويتلو اللواء طارق عبد الباسط ،نجل الشيخ الراحل” آيات القرآن الكريم في افتتاح الإحتفالية،التى تتضمن معرضا للصور،يستمر حتى 11ديسمبر، يضم 30 صورة عن حياة الشيخ، تظهر الصور تكريماته في العديد من الدول، و لقطات من حياته .

كما يعرض بالأحتفاليه فيلم تسجيلي عن حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية،ويعقبه ، كلمات وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، د. نيفين الكيلاني، اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، وكذا تحليل لقراءات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ثم تختتم الإحتفالية بحفل إنشاد ديني للمنشد الشيخ محمود التهامي، عن مسيرة الشيخ الجليل الراحل.

يذكرالشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواليد عام 1927 بقرية المراعزة بمحافظة قنا، حفظ القرآن الكريم بقرائاته، التحق بالإذاعة المصرية عام 1951، وعين قارئا لمسجد الإمام الشافعي عام 1952، ثم إماما لمسجد الحسين عام 1958 خلفا للشيخ محمود علي البنا، ترك للإذاعة المصرية ثروة هائلة من التسجيلات، إلي جانب المصحف المرتل والمصحف المجود، كان أول نقيب لقراء مصر عام 1984، وكرمته العديد من الدول منها سوريا بمنحه وسام الإستحقاق، لبنان بمنحه وسام الأرز، كذلك كرم ماليزيا والسنغال والمغرب ومصر، قبل وفاته يوم 30 نوفمبر 1988.