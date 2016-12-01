وزير الصناعة يعلن افتتاح أول بورصة سلعية للخضار والفاكهة بمدينة بدر

أعطى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، إشارة البدء لافتتاح البورصة السلعية للخضر والفاكهة، بمركز بدر، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتى تحتل موقع متميز يخدم منطقتى النوبارية والصالحية، اللتان تنتجان حوالى 60% من محصول الخضر والفاكهة بمصر.

وتصل إجمالى التكاليف الاستثمارية للبورصة السلعية حوالى 590 مليون جنيه، ومن المخطط أن يصل إجمالى العائد من بيع الوكالات والثلاجات وشوادر البطيخ والتصنيع نحو 273 مليون جنيه ، وتحقيق صافى عائد نحو 47.5 مليون جنيه فى مدة زمنية تقدر بعام ونصف.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، كما يهدف للحد من الأسواق العشوائية، وذلك بتوفير 412 وكالة متفاوتة المساحات، و110 معارض و128 ثلاجة موز و 50 شادر بطيخ.

وأضاف أنه من المخطط لهذا المشروع زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 24 محطة تصدير، لتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، وكذلك من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 17 فدان تشمل 26 قطعة، تقام بها الصناعات التى تعتمد على الإنتاج الزراعى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق عن طريق إقامة مصانع تكميلية للعصائر والمربات والمركزات والكرتون والتعبئة والتغليف.

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