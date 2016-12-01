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"لا تشترى اليوم"..مبادرة حماية المستهلك لمواجهة الاستغلال

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"لا تشترى اليوم"..مبادرة حماية المستهلك لمواجهة الاستغلال "لا تشترى اليوم"..مبادرة حماية المستهلك لمواجهة الاستغلال

>إعداد محمد سالمان- جرافيك: خالد علوان

أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، مبادرة خلال اجتماعه بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للامتناع عن شراء أى سلعة أو منتج لمدة يوم واحد، لتوصيل رسالة للتجار بأن المستهلك قادر على الرد فى أى وقت، وتم تحديد يوم 1 ديسمبر لتنفيذ المبادرة:

 

 

 

- أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة لمقاطعة الشراء لمدة يوم لمواجهة جشع التجار والمضاربة والاحتكار

 

 

- اختيار اليوم الأول من ديسمبر لتنفيذ المبادرة بسبب ارتفاع القوة الشرائية

 

 

- الجهاز أكد أن المستهلك المصرى تلقى عدة ضربات فى الأسعار لذا يجب مساندته بشتى الطرق

 

 

- عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن الهدف ليس خسارة التاجر، إنما مواجهة الانتهازية

 

 

 

 "مواطنون ضد الغلاء" رحبت بالمبادرة لتأكيدها على وجود رد شعبى مطروح فى أى وقت على جشع التجار.

 

أما غرفة صناعة الأغذية باتحاد الصناعات ترى أنها تساهم فى رفع وعى المستهلك

 

رأى آخر يذهب إلى أن المقاطعة لن تساهم فى خفض الأسعار، لأن المستهلكين سيشترون احتياجاتهم فى اليوم السابق.

 

رسائل المواطنين تنوعت ما بين أهمية المشاركة والمطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على المتلاعبين


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