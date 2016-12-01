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حماية المستهلك: استجابة قوية من المواطنين لمبادرة مقاطعة الشراء اليوم

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حماية المستهلك: استجابة قوية من المواطنين لمبادرة مقاطعة الشراء اليوم حماية المستهلك: استجابة قوية من المواطنين لمبادرة مقاطعة الشراء اليوم

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز والجمعيات الأهلية تتابع منذ صباح اليوم مبادرة يوم بدون شراء مع المواطنين، موضحًا أن هناك استجابة قوية حتى الآن.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نزول الأمطار فى مثل هذا اليوم يمثل لنا رسالة ربانية بحسن العمل والتوجه الصحيح لاتخاذ مثل هذه المبادرة للوقوف إلى جانب المستهلك ضد غلاء الأسعار واستغلال التجار.

 

وأشار "يعقوب" إلى أن الأول من ديسمبر هو رمز للمستهلكين ضد فساد منظومة غلاء الأسعار، مضيفًا أن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ضد تفاوت السلع لاستغلال البائعين، مضيفاً: "سنتابع على مدار اليوم استجابة المواطنين ونعلنها نهاية اليوم". 

 

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