بالأسماء ننشر ترشيحات جامعة القاهرة لجوائز الدولة لعام 2016

كتب أحمد حسنى

أقر مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الترشيحات النهائية لجوائز الدولة لعام 2016، وذلك فى ضوء المعايير التى أقرها مجلس الجوائز بالجامعة والضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما.

وأقرت الجامعة ترشيحاتها فى جائزة النيل، كلًا من الدكتور جمال الدين عصمت أستاذ الفيروسات الكبدية بكلية طب قصر العينى للجائزة في مجال العلوم، والدكتور حسين إبراهيم أنيس أستاذ بكلية الهندسة فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور أحمد زايد الأستاذ بكلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد حمدي إبراهيم الأستاذ بكلية الآداب فى مجال الآداب، والدكتور مصطفى الرزاز الأستاذ بكلية التربية النوعية في مجال الفنون.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كلًا من الدكتور حمدى محمود حسانين الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور عمرو عدلى الأستاذ بكلية الهندسة ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور محمد صبحى أحمد زكى الأستاذ بكلية الطب، في مجال العلوم الطبية، والدكتور محمد أحمد أبو العينين الأستاذ بكلية الزراعةّ في مجال العلوم الزراعية، والدكتور شاكر عبد الحميد سليمان الأستاذ بأكاديمية الفنون في مجال الفنون، والدكتورعبد الحكيم عبد الراضى الأستاذ بكلية الآداب، في مجال الآداب، والدكتور سامي نصار الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وافق المجلس على ترشيح كلًا من: الدكتور محمد عبد الحارث عبد الرحمن الأستاذ بمعهد علوم الليزر للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور محمد محمد مجاهد الأستاذ بكلية الهندسة، فى مجال العلوم الهندسية، والدكتورة ألفت جميل شاكر الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور مسعد عبد الحميد الهلالى الأستاذ بكلية الطب البيطرى فى مجال العلوم الزراعية.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح كلًا من: الدكتورة لطفية محمد النادي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور فاروق إسماعيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد شريف مختار الأستاذ بكلية طب قصر العينى، والدكتور محمد عاطف أحمد شحات الأستاذ بكلية الطب البيطرى، لجائزة الرواد فى مجالات العلوم الأساسية والهندسية والعلوم الطبية والعلوم الزراعية.

كما أقر مجلس جامعة القاهرة زيادة مكافآت النشر الدولى التى تمنح لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أبحاثًا علمية بأسم جامعة القاهرة فى المجلات والدوريات العالمية بنسبة 50%، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف النشر الدولى وتشجيعً أعضاء هيئة التدريس على مواصلة البحث العلمى والنشر على المستوى الدولى.

وأثنى مجلس جامعة القاهرة، على الجهود التي تبذلها مستشفيات جامعة القاهرة والمعهد القومى للأورام في تطوير أدائها نحو تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى، كما أشاد بدور الأساتذة وهيئة التمريض من أجل تحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، كما أثنى المجلس على ما تقوم به كلية طب قصر العينى وقطاع خدمة المجتمع بالجامعة من قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا، آخرها قافلة رأس غارب وقافلة الوادى الجديد.

وأكدً المجلس على أهمية استمرار القوافل الطبية والعلاجية فى المحافظات المختلفة باعتبارها دور أصيل من أدوار جامعة القاهرة فى خدمة المجتمع.