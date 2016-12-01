ضبط 126 طن أرز بحوزة 7 تجار بقصد حجبه عن التداول بالغربية

الغربية ــ إسلام الخياط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملة مكبرة على أصحاب مخازن الأرز من ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير، بقصد حجبه عن التداول.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط المباحث من ضبط ا م أ 42 عاما تاجر مقيم مركز المحلة، بحوزته 50 طن أرز شعير بقصد حبسه وحجبه عن التداول.

كما تم ضبط أ أ 43 عاما تاجر مقيم مركز قطور بحوزته 20 طن أرز شعير بقصد حبسه وحجبه عن التداول، وضبط ف ع 58 عاما تاجر مقيم مركز المحلة بحوزته 20 طن أرز شعير، و" م ع ع" 38 عاما تاجر مقيم مركز قطور بحوزته 13 طن أرز شعير، وضبط "ن م م" 29 عاما تاجرة مقيمة مركز المحلة بحوزتها 10 أطنان أرز شعير بقصد حبسه وحجبه عن التداول، و"ص م ا"57 عاما تاجر مقيم مركز المحلة بحوزته 7 أطنان أرز شعير بقصد حبسه وحجبه عن التداول، و"ه ع" 41 عاما تاجر مقيم مركز المحلة بحوزته 6,5 طن أرز شعير بقصد حبسه وحجبه عن التداول.

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة.