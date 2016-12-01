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ضبط 275 علبة حلاوة مولد النبى مجهولة المصدر قبل بيعها بالمنوفية

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ضبط 275 علبة حلاوة مولد النبى مجهولة المصدر قبل بيعها بالمنوفية ضبط 275 علبة حلاوة مولد النبى مجهولة المصدر قبل بيعها بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط 275 عبلة حلاوة المولد مجهولة المصدر بمحلى بقالقة بمدينة قويسنا، وذلك قبل بيعها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من تحرير القضية رقم 28385  جنح مركز قويسنا لسنة 2016م ضد س. ع. مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز قويسنا، وتم ضبط (150 كجم حلاوة مولد النبى معبأة فى علب زنة الواحدة 2 كجم  مجهولة المصدر، والقضية رقم  28386 جنح مركز قويسنا لسنة 2016م ضد  أ. ع. مسئول عن محل حلويات بدائرة مركز قويسنا وتم ضبط( 125 كجم حلاوة مولد النبى معبأة فى علب زنة 2.5 كجم  مجهولة المصدر.


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مصر 365

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