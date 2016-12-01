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«كافاني» يحصل على إنذار في الدوري الفرنسي بسبب قميص تشابيكوينسي

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«كافاني» يحصل على إنذار في الدوري الفرنسي بسبب قميص تشابيكوينسي «كافاني» يحصل على إنذار في الدوري الفرنسي بسبب قميص تشابيكوينسي

كافاني يدعم شابيكوينسي على طريقته الخاصة

حصل المهاجم الأوروجواياني ايدينسون كافاني ، نجم باريس سان جيرمان على بطاقة صفراء في مباراة في الدوري الفرنسي الأربعاء، بعد أن احتفل بأحد أهدافه بإبراز القميص الخاص بنادي تشابيكوينسي البرازيلي، الذي تعرض لحادثة جوية مفجعة يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 71 شخصا.

وسجل كافاني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في المباراة، التي فاز فيها 2 / صفر على آنجيه، في إطار منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، وفقًا لما اوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد الهدف، خلع كافاني قميص باريس سان جيرمان ليبرز قميص النادي البرازيلي رافعا يده إلى السماء.

وأشهر حكم اللقاء فرانك شنايدر البطاقة الصفراء في وجه كافاني بعد الاحتفال بالهدف، بداعي قيامه بخلع قميصه.

وعقب انتهاء المباراة نشر كافاني رسالة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «أبعث دعمي ودعائي لعائلات هذا النادي الكبير، تشابيكوينسي، الذي يكافح اليوم من أجل أن يستمر في التقدم».

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