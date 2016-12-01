بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "خلية الوراق الإرهابية"

كتب إيهاب المهندس

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، نظر محاكمة 9 متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين هم حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.