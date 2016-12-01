تأجيل دعوى إعلان "العيلة الكبيرة" لجلسة 15 ديسمبر

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة السادسة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى شركة ستارز للإنتاج الفنى ضد إعلان "العيلة الكبيرة"، الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، إلى جلسة 15 ديسمبر لإعلان المدعى عليه بالإحالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشركة المدعية بدعوى تطالب بتعويض مادى قدره 5 ملايين جنيه، وذلك نتيجة للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها بعد استغلال لحن أوبريت الليلة الكبيرة فى الإعلان الدعائى الذى تم إذاعته فى شهر رمضان الماضى

واستندت الشركة المدعية على عقد موثق من الشهر العقارى يرجع تاريخه إلى 1993، يكفل حقها القانونى فى اللحن وعدد من الألحان والأغانى الأخرى.