أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. «صحة القليوبية»: مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة سولار بدائري مسطرد

Google+ Print
حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

قالت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها اليوم الخميس، إن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة محملة بالسولار بأخرى ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة وانقلاب الأولى على على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة واشتعال النيران بها.

وكانت حركة المرور قد توقفت، صباح اليوم، بسبب الحادث، قبل أن تنتقل قوات الأمن، والمرور إلى مكان الحادث وتتمكن من إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة آخرى.

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

حادث انقلاب سيارة بدائري مسطرد

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»