بالفيديو.. «صحة القليوبية»: مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة سولار بدائري مسطرد

قالت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها اليوم الخميس، إن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة محملة بالسولار بأخرى ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة وانقلاب الأولى على على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة واشتعال النيران بها.

وكانت حركة المرور قد توقفت، صباح اليوم، بسبب الحادث، قبل أن تنتقل قوات الأمن، والمرور إلى مكان الحادث وتتمكن من إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة آخرى.