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1 يناير.. الحكم على المتهمين فى «خلية الوراق الإرهابية»

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1 يناير.. الحكم على المتهمين فى «خلية الوراق الإرهابية» 1 يناير.. الحكم على المتهمين فى «خلية الوراق الإرهابية»

تعبيرية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس،حجز جلسة محاكمة 9 متهمين فى “خلية الوراق الإرهابية”، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 1 يناير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

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