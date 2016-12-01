«الناصريون المرابطون» بلبنان تدعو المجتمع الدولي بمحاكمة قطر بسبب فيلم «العساكر»

طالب أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين المرابطون” اللبنانية، العميد مصطفى حمدان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإنسانية العالمية، بإحالة حكام قطر إلى محكمة الجرائم الدولية، بعدما سمحوا ببث فيلم “عساكر” المهين للقوات المسلحة المصرية، قائلًا إنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يؤكدون بأن قراراتهم جميعها تخضع لمعايير مزدوجة ومرتبطة بالتمويل المالي والسياسات المنحازة.

وقال حمدان في بيانه، إن “قطر تتحمل المسؤولية الأساسية في دعم وإدارة عصابات الإخوان المتأسلمين الجذع الأساسي للإرهاب الديني تحت مسميات مختلفة (كالقاعدة، وجبهة النصرة، وداعش، وغيرها)، هذا الإرهاب والتخريب الذي أدى إلى سفك دماء مئات الآلاف من أبناء الأمة العربية في السنوات الأخيرة الماضية”.

وأضاف حمدان ”هؤلاء ما يسمونهم حكام محمية قطر، واستناداً إلى المقولة الشهيرة “تاريخ الإنسان مستقبله” كان أجدادهم (وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد) عملاء وخونة للإستعمار الإنكليزي، ويلقبنوهم بآل الدالول، لأنهم كانوا يرشدون القوات البريطانية آنذاك على معاقل الثوار الأحرار الذين يحاربون الإستعمار، وعندما جاءهم النفط الأسود جعلوا من هؤلاء العملاء والخونة أمراء مزيفون ومشايخ فتنة استمر دورهم المشبوه حتى يومنا هذا”.

وحذر أمين الهيئة، دولة قطر بالمساس بالقوات المسلحة، أيها الحمامدة القطريين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، مضيفًا أن قطر لديها عقدة نقص لأنها لا تمتلك جيشًا، ولا يحميها سوى أكبر قاعدة امريكية “السيلية”.

وأشار حمدان إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قال عنهم بأنهم “خيمة ونخلتين”، مؤكدًا أنهم بعد هزيمة مشروعكم الإرهابي في منطقتنا العربية بالأشهر القادمة “نخلتين بدون خيمة”، ومصيرهم سيكون بين يدي محكمة الشعب العربي.