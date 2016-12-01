الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة حتى الغد وتحسن الطقس بدءا من السبت

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مستمرة حتى الجمعة، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، تؤدى لسقوط الأمطار بغزارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار قد تصل فى بعض المناطق بسيناء إلى حد السيول، وسيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وشعور ببرودة الطقس، مؤكدا أن سوء الأحوال الجوية سيؤدى لاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار عبدالعال، إلى أن حالة عدم الاستقرار ستقل حدتها بدءا من السبت المقبل، إذ ستسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، موضّحا أنها ستنكسر بدءا من الأحد المقبل، إذ تتحسن الحالة الجوية للبلاد.

وناشد عبد العال، المواطنين بتوخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، وعلى قائدى السيارات الالتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة.