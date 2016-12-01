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صحة القليوبية: مصرع سائق النقل وإصابة 11 آخرين بحادث انقلاب سيارة مسطرد

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صحة القليوبية: مصرع سائق النقل وإصابة 11 آخرين بحادث انقلاب سيارة مسطرد صحة القليوبية: مصرع سائق النقل وإصابة 11 آخرين بحادث انقلاب سيارة مسطرد

>القليوبية - خالد حجازى

أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفاة "محمد صبرى عبد العال" - سائق سيارة النقل الجامبو التى اصطدمت بسيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائرى بمسطرد، وإصابة "صفوت محمد حسن - سائق سيارة السولار مقيم بالوراق محافظة الجيزة، بنزيف داخلى وكسور وحالة خطر، كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص آخرون تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مواد بترولية وسيارة نقل جامبو، أسفر عن انقلاب سيارة السولار واشتعال النيران فيها واحتراق سيارة تاكسى ووجود مصابين.

 


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