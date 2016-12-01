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بعد هذا الموضوع لن تستخدمي الشامبو أبداً

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الخميس 01-12-2016 16:48

من منا لا تقوم بغسل شعرها باستخدام الشامبو مرتين أو ثلاثاً أو أكثر كلّ أسبوع؟ بالتأكيد لا أحد! إلا أنّ كثرة استخدام الشامبو قد تفسد شعرك وتؤذيه؛ لذا عليك استبدال الشامبو التجاري بأنواع الشامبو الموثوق بها أو استبدال الشامبو العادي بالشامبو منزلي الصنع، والمكوّن من مواد طبيعية مغذية للشعر، والخالي من المواد الكيميائية.
وينصحك "سيِّدتي نت" بالابتعاد عن الشامبو للأسباب التالية:


1.زيادة المواد الكيميائية: من أهم الأسباب التي قد تجعلك تتجنبين استخدام الشامبو الرغبة في التقليل من استخدام المواد الكيميائية التي تؤذي البشرة. فالشامبو يحتوي على الكبريتات التي تعتبر الأساس في المنظفات الصناعية وإزالة ، وهو خطر جداً على فروة الرأس، خصوصاً إذا استخدم أكثر من مرتين أسبوعياً؛ فذلك قد يدمّر فروة الرأس، بالإضافة إلى البارابين والمثيل، وهما أيضاً من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة. لذلك ينصح الأطباء بعدم غسل الشعر أكثر من مرتين أسبوعياً بالشامبو.
2.زيادة تجعد الشعر: يحتاج الشعر إلى الحفاظ على معدل الحموضة. أما الشامبو فيعمل على زيادة مستويات الحموضة في فروة الرأس، مما يزيد من تجعّد الشعر؛ وهذا هو ما يجعل الشعر يبدو لامعاً بعد استخدام الشامبو.
3.جفاف الشعر وانخفاض نسبة الرطوبة فيه: يؤدي استخدام الشامبو بكثرة إلى جفاف الشعر وانخفاض مستوى الرطوبة فيه؛ فالشامبو يزيل جميع الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس للحصول على شعر صحيّ ورطب.
4.تغيير لون الشعر المصبوغ: الكبريتات الموجودة في الشامبو تعمل على تلاشي لون الشعر المصبوغ؛ لذا عليك استخدام الشامبو الخاصّ بالشعر المصبوغ، عند صبغ شعرك، للحفاظ على لون شعرك لأطول وقت.
5.كثرة الحكة وتهيج فروة الرأس: المواد الكيميائية التي توجد في الشامبو تعمل على جفاف فروة الرأس، مما يؤدي إلى الحكة والاحمرار وتهيّج فروة الرأس.

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سيدتي

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