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محمد بن زايد يأمر بتوزيع أراضي ومساكن لـ 5828 مواطن في أبوظبي

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محمد بن زايد يأمر بتوزيع أراضي ومساكن لـ 5828 مواطن في أبوظبي محمد بن زايد يأمر بتوزيع أراضي ومساكن لـ 5828 مواطن في أبوظبي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،  بتوزيع أراضي ومساكن لـ 5828 مواطن في إمارة أبوظبي.

شملت المساكن المخصصة للمواطنين توزيع 115 وحدة سكنية في مدينة #أبوظبي و 129 وحدة سكنية في مدينة العين و 121 وحدة سكنية في المنطقة الغربية.

أما الأراضي السكنية فتشمل توزيع 4065 قطعة أرض في مدينة #أبوظبي و 1215 قطعة في مدينة العين و 183 قطعة في المنطقة الغربية

وسوف تباشر الجهات المختصة في غضون أيام تسليم المساكن والأراضي للمواطنين المستفيدين أبوظبي.

 

 

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