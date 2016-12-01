حظك اليوم برج الدلو 1-12-2016 على الصعيد العملى والعاطفى.. انتظر مبلغا ماديا يغير لك حياتك

نقدم خدمة حظك اليوم لبرج الدلو فى يوم 1 ديسمبر، وذلك على مستوى الحياة العملية والعاطفية، فطبيعة هذا البرج الطموح ومحاولات تنفيذه مهما كانت السبل، لأن معنى تراجعهم عن تحقيق أحلامهم أنهم بذلك فشلوا والفشل فى وجهة نظرهم لا يستدعى أى أمر آخر سواء الاكتئاب.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

بالنسبة للحياة المهنية ستكون فى تصاعد مستمر فلا داعى للخوف على مستقبلكم فالأمور ستكون على ما يرام ، وستحققون كافة مشاكلكم، وحاولوا أن تلتزموا الصبر لأم هناك مبلغ مادى سيدق على أبوابك وسيغير من حياتك إلى الأبد.

على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالاستقرار سيكون هو مصيرها فى تلك الفترة، فربما تأخذون خطوة رسمية وحقيقة فى حياتكم العاطفةى وبعد فترة طويلة من عدم الاستقرار تنولوا كل ما تمنتوا فى الحب.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

بالنسبة للحياة الصحية على الرغم من ارتفاع مستوى حياتهم فى كافة المجالات إلا أن الصحة ستكون من أكثر الأشياء التى ستشعرون بالتراجع من خلالها .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ارتفاع كبرى فى الحالة النفسية بسبب الاستقرار المهنى والعاطفيى لكن هناك تراجع على مستوى الحالة الصحية الأمر الذى يستدعى الحرص على التحاليل والفحوصات.