تموين الإسكندرية تضبط مصنع منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية - هناء أبو العز

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية، مصنعا لتعبئة منتجات الألبان، بدون ترخيص، وبحيازته ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام "شعبان.ع"- 26 سنة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة منتجات الألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماَ لبن مجفف منزوع الدسم وإضافة شورتينج نباتى مجهول المصدر لرفع نسبة الدسم لمنتجاته غشاً وتدليساً بدلاً من الدسم الطبيعى للألبان، وتعبئة منتجاته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية .

تم ضبط المذكور، وضبط بالمصنع "380" كجم جبن أبيض كيرى منتج نهائى غير مطابق للمواصفات ومدون عليها البيانات التجارية الوهمية، و"250" كجم "مش" تركى داخل عبوات بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكمية من الاستيكرات مدون عليها البيانات التجارية الوهمية.

تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.