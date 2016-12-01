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نجمات عربيات بالجمبسوت.. من الأكثر جرأة؟

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الخميس 01-12-2016 14:27

كثيرات هن النجمات العربيات اللواتي عشقن موضة الجمبسوت، وفق ما لاحظنا في الآونة الأخيرة، حين قمن بدّلن إطلالاتهن في فساتين السهرة بإطلالات أكثر عصرية في تصميمات الجمبسوت؛ فمن ميريام فارس، مروراً بـ هيفاء وهبي، وصولاً لـ نجوى كرم، ثمة تألق بالإطلالة الجديدة؛ فمن برأيك الأكثر أناقة في تصميمات الجمبسوت؟

الجواب ليس بالسهل، إذ إنّ كلاً من هؤلاء النجمات العربيات تألقت بتصميمات الجمبسوت بطريقة مختلفة، فارتدته بأسلوبها الخاصّ. هيفاء وهي ـ مثلاً ـ اختارت إطلالة براقة في جمبسوت باللون الفضيّ، حمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad، بينما فضّلت "نانسي عجرم" إطلالة أكثر نعومة في جمبسوت باللون الأبيض، قصّته جمعت بين الجرأة والعصرية.
ومن جهة أخرى، شاهدنا "نسرين طافش" قد اختارت تصميم جمبسوت أنيقاً باللون الأسود، بعكس أناقتها بالطريقة المثالية. وكذلك، كان اللون الأسود من اختيار "ميريام فارس"، التي شاهدناها على المسرح في تصميم جمبسوت عصريّ وأنيق.
ونجوى كرم هي من أكثر النجمات العربيات اللواتي ارتدين تصميمات الجمبسوت؛ وأجمل هذه الإطلالات كانت في الجمبسوت باللون البنفسجي الفاتح، الذي اختارته من "نيكولا جبران" Nicolas Jebran، بالإضافة إلى غيرها من إطلالات النجمات الأنيقة والمميزة في تصميمات الجمبسوت.
والآن، بعد أن شاهدت الصور، اختاري معنا إطلالة النجمة العربية المفضّلة بالنسبة لك في الجمبسوت.

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سيدتي