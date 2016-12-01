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عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: جاري إعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب

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عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: جاري إعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: جاري إعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب

النائب محمد الكومي

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة مازالت تستقبل قوائم من الجمعيات الحقوقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا بلاغات الأهالي والمواطنين المقدمة إلى أقسام الشرطة والمقدمة بشكل مباشر إليهم، وذلك من أجل الانتهاء من إعداد القائمة الثالثة التى من المقرر أن تتقدم بها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى لجنة العفو الرئاسي.

وأوضح الكومى، في تصريحات صحفية، أن اللجنة سبق وأن تقدمت بقائمتين شملت الأولى 122 اسمًا من الشباب المحبوسين احتياطيًا، وتضمنت الثانية 222 اسمًا من الشباب الذين صدر بحقهم أحكامًا نهائيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن أطلقت مبادرة إعادة تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم.

وأشار عضو لجنة حقوق إنسان البرلمان، إلى أن المبادرة لن تبدأ فى مهام عملها إلا بعد انتهاء اللجنة من الإفراج الكامل النهائىي لافتًا إلى أنه من المقرر أن تجرى حينها اللجنة حصر كامل للأسماء والحالات لفحصها، ومن ثَمَّ تبدأ فى مهام عملها.

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