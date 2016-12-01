بالفيديو.. إزالة «كافيه» شهير فى المهندسين يغلق ممر عقارات بـ«جامعة الدول»

نفذت أجهزة حى العجوزة، قرار إزالة كافيه شهير فى شارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين، لتعديه على مدخلى عقارين بالشارع وإلاقه لممرهما.

وأكد اللواء جمال الشوبكشى، أن الكافيه صادر له قرار إزالة رقم 12016 لسنة 2005، وطعن صاحبه على القرار طوال السنوات الماضية منذ صدور القرار، وتم رفض الطعن مؤخّرا، وإبلاغ وزارة الداخلية لتوفير قوة أمنية لتنفيذ القرار، بمصاحبة الإدارة الهندسية ورخص المحلات وإدارة التنظيم بالحى، وتمّت الاستعانة بمعدات “جاك هامر” الثقيلة لتنفيذ الإزالة.

وقال المهندس أحمد الطحطاوى، مدير عام الإدارة الهندسية بحى العجوزة، لـ”اليوم السابع” خلال تنفيذ الإزالة، إنهم تعرضوا لضغوط كبيرة لعدم تنفيذ القرار، ولكن تنفيذا لقرارات السيادة العليا بعدم التستر على الفساد والمتعدين على حقوق المواطنين، نظم الحى حملة موسعة لرفع كل محتويات الكافيه، تمهيدا لهدمه على الأرض، وإنذار صاحبه بالحبس والغرامة فى حال بنائه مرة أخرى.

وأشار مدير عام الإدارة الهندسية بحى العجوزة، إلى أن الكافيه تعدّى على الممر الفراغى بين العقارين رقمى 15 و16 بشارع جامعة الدول، وأنشأ مبنى به بروز واضحة على وجه عقار بالدور الأراضى، بمسطح مخالفة 200 متر مربع دون ترخيص من الحى، وصدر له بالفعل قرار إزالة عام 2005، ولكن أعاق طعن صاحبه على قرارات الإزالة تنفيذ أحكام المحكمة.

يُذكر أن حملة حى العجوزة لإزالة المخالفة، شاركت فيها شرطة مرافق الحى بقيادة الرائد عمرو قابيل، وقوة من شرطة المرافق مشكلة من الأمين محمد هيكل والأمين محمود غازى.