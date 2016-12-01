أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

اليوم.. الإنتاج الحربى يسعى لمواصلة "صحوة الانتصارات" أمام النصر للتعدين

Google+ Print
اليوم.. الإنتاج الحربى يسعى لمواصلة "صحوة الانتصارات" أمام النصر للتعدين اليوم.. الإنتاج الحربى يسعى لمواصلة "صحوة الانتصارات" أمام النصر للتعدين

>كتبت لبنى عبد الله

يستضيف فى تمام الخامسة عصرا فريق الانتاج الحربى على السلام نظيره النصر للتعدين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها أبناء شوقى غريب بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهم الفوز الثانى فى المسابقة بالجولة الماضية على حساب الطلائع بحثاً عن مواصلة الصحوة والانتصارات .

 

ويسعى شوقى غريب مدرب الانتاج لإستغلال تعثر النصر للتعدين وسقوطه أمام الأهلى فى الجولة الماضية بثلاثية دون رد لاسيما أن اللقاء يعد صراع محتدم بين الطرفين فى صراع القاع، فيما يأمل أسامة عرابى المدير الفنى للنصر للتعدين فى تفادى الاخطاء الدفاعية التى إرتكبها فريقه أمام الاهلى لخطف النقاط الثلاث .

 

ويحتل الانتاج المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يملك النصر للتعدين خمسة نقاط يقبع بها فى المركز الاخير لجدول الدورى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى