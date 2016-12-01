اليوم.. الإنتاج الحربى يسعى لمواصلة "صحوة الانتصارات" أمام النصر للتعدين

كتبت لبنى عبد الله

يستضيف فى تمام الخامسة عصرا فريق الانتاج الحربى على ستاد السلام نظيره النصر للتعدين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها أبناء شوقى غريب بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهم الفوز الثانى فى المسابقة بالجولة الماضية على حساب الطلائع بحثاً عن مواصلة الصحوة والانتصارات .

ويسعى شوقى غريب مدرب الانتاج لإستغلال تعثر النصر للتعدين وسقوطه أمام الأهلى فى الجولة الماضية بثلاثية دون رد لاسيما أن اللقاء يعد صراع محتدم بين الطرفين فى صراع القاع، فيما يأمل أسامة عرابى المدير الفنى للنصر للتعدين فى تفادى الاخطاء الدفاعية التى إرتكبها فريقه أمام الاهلى لخطف النقاط الثلاث .

ويحتل الانتاج المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يملك النصر للتعدين خمسة نقاط يقبع بها فى المركز الاخير لجدول الدورى .