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الجبلاية تطبق عقوبة الشطب منعاً لوقوع كارثة كروية جديدة

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الجبلاية تطبق عقوبة الشطب منعاً لوقوع كارثة كروية جديدة الجبلاية تطبق عقوبة الشطب منعاً لوقوع كارثة كروية جديدة

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

طلب اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة من لجان المسابقات بالجبلاية تغليظ العقوبات على أى لاعب أو مدرب يخرج عن النص خلال مباريات الدورى وتطبيق عقوبة الشطب وتغليظ العقوبات، بعد تكرار أحداث الشغب فى أكثر من مباراة وتحديداً فى القسم الثانى بعد خناقة لاعبى المنصورة ونبروه والتى أسفرت عن إصابة أربعة لاعبين ونقل أحدهم للمستشفى فى حالة حرجة.

أكد كرم كردى عضو اتحاد الكرة أنه تم مطالبة خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى بفتح تحقيق منفصل فى خناقة لاعبى نبروه والمنصورة للبت فيها ، مؤكداً أنه سيتم المطالبة بتغليظ العقوبات على أى من يخرج عن النص قد تصل لحد الشطب خوفاً من حدوث أزمات أخرى، وبالتالى حدوث مجزرة جديدة تهدد بإلغاء الدورى وتوقف النشاط الكروى فى مجدداً بعد مجزرة استاد بورسعيد فى مباراة الأهلى والمصرى التى راح ضحيتها 72 قتيلاً ومئات المصابين وتوقف المسابقة بعدها لفترة طويلة وإلغاءها .


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