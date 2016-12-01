السيسي يستقبل نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السيد وانج جيا روى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وذلك بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى سفير الصين في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الضيف الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى الرئيس مؤكدا على ما تمثله مصر من أحد أهم شركاء بلاده في الشرق الأوسط وأفريقيا ومشيداً بما حققته من استقرار وتطور سياسي على مدى العامين الماضيين.

كما أشاد بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من نمو ملحوظ على مدار السنوات الماضية وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلاً عن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بما يعكس وجود إرادة قوية من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات.

كما نوه المسئول الصيني إلى اهتمام بلاده بتنمية التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر والمساهمة في مسيرتها التنموية أخذاً في الاعتبار آفاق التعاون الرحبة القائمة في العديد من القطاعات.

كما أوضح أن زيارته تهدف إلى تعزيز التواصل والتشاور بين المؤسسات النيابية والأحزاب في البلدين بالنظر إلى ما يساهم به ذلك في تقوية أواصر الصداقة والتفاهم على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالمسئول الصيني وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الصيني، مشيداً بالتعاون الوثيق الذي يربط بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة في المجالات المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ورحب بالزيارات المتعاقبة للوفود الصينية لمصر، مشيداً بزيارة نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء ما تحققه تلك الزيارات من تعزيز العلاقات على المستوي البرلماني.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للاستمرار في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في كافة المجالات وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في مصر وما توفره من فرص واعدة للشركات الصينية.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول عدد من القضايا الإقليمية في ضوء الازمات التي تشهدها بعض دول المنطقة حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لتطورات الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقد ثمن المسئول الصينى الدور الذي تقوم به مصر لإعادة الاستقرار إلى المنطقة واحتواء تداعيات تلك الأزمات