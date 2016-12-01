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أسامة الأزهرى ينشر كتاب "جيش مصر خير أجناد الأرض" على صفحته بـ"فيس بوك"

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أسامة الأزهرى ينشر كتاب "جيش مصر خير أجناد الأرض" على صفحته بـ"فيس بوك" أسامة الأزهرى ينشر كتاب "جيش مصر خير أجناد الأرض" على صفحته بـ"فيس بوك"

>كتب لؤى على

نشر الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كتابًا بعنوان "جَيْشُ مِصْرَ خَيْرُ أَجْنادِ الأَرْضِ: وبيان صحةِ الحديثِ النبويِّ الشريفِ الوارد في ذلك"، من تأليف الدكتور محمد وسام عباس مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال الأزهرى، فى بيان له اليوم، إن الكتاب فيه ثبوت الحديث الشريف في أن جيش خير أجناد الأرض  بالأدلة القاطعة من الجناب النبوي العظيم .

 

وتابع: إلى كل باحث عن الحقيقة من غير هوى، أهدى الكتاب، وأهديه إلى جيش مصر العظيم إجلاًلًا وتقديرا واعتزازًا وفخرا به وثقة فيه.

 

 ونوه مستشار الرئيس إلى أنه سوف  يصدر الكتاب في نسخة مطبوعة لنشرها في كل مكان، مؤكدًا أنه أيضا سيشرح ثبوت الحديث في حلقات التليفزيون والراديو إضافة إلى تسجيلها في مقاطع عبر اليوتيوب، قياما بحق جيش مصر العظيم، درع الوطن، ودرة تاج الوطنية الصادقة.

 

 

 


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